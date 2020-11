Parlamento Europeu aprovou proibição do uso de chumbo nas munições de caça

Glória Lopes Hoje às 15:25 Facebook

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) divulgou, esta sexta-feira, que milhares de aves selvagens poderão ser salvas de "morte lenta e dolorosa por envenenamento", depois de o Parlamento Europeu ter votado para proibir o uso de munição de chumbo nas zonas húmidas em toda a União Europeia, permitindo assim que a Comissão Europeia introduza nova regulamentação.

"Depois de aprovação final pelos Estados Membros no Conselho Europeu, a UE poderá finalmente remover o chumbo das nossas zonas húmidas; uma decisão que irá salvar milhares de aves selvagens de uma morte lenta e dolorosa por envenenamento, e salvaguardar a saúde pública, e pela qual a coligação C6, que engloba as maiores Organizações Não-Governamentais de Ambiente do país, se tem batido", explica aquela associação ambientalista.

O chumbo é usado há décadas em munições de caça e pesca e tem " terríveis impactos" nas pessoas, na vida selvagem e na natureza. Nos cartuchos usados por muitos caçadores, inúmeras pequenas esferas de chumbo são disparadas em lugar de uma única bala. Como resultado, apenas uma pequena proporção do chumbo disparado atinge o alvo. O resto fica disperso na natureza. Estima-se, de acordo com a SPEA, que cerca de 21 a 27 mil toneladas de chumbo sejam dispersas para o ambiente na UE todos os anos, devido apenas à caça.

As chumbadas são ingeridas por aves aquáticas que as confundem com as pedrinhas que engolem para ajudar à digestão e com as sementes que comem. A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) estima que o resultado seja a morte de mais de um milhão de aves anualmente.

Na votação final, 499 eurodeputados votaram a favor da proibição, 153 contra e 39 abstiveram-se. Segundo a SPEA no prazo de 24 meses, toda a munição usada em zonas húmidas não pode conter chumbo. O Comité REACH, responsável pela regulação de compostos químicos na UE, já tinha votado para proibir o chumbo em outubro devido às suas propriedades altamente tóxicas.