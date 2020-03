Parlamento Europeu "muda" para Bruxelas devido a aumento de casos de Covid-19 em França

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, decidiu esta quinta-feira anular a sessão plenária prevista para a próxima semana, em Estrasburgo, e realizá-la em Bruxelas, devido à epidemia do novo coronavírus.

"Dada a evolução da epidemia do Covid-19 em França, decidi que a sessão plenária da próxima semana seja organizada em Bruxelas", escreveu Sassoli, em carta enviada aos grupos políticos, conforme cópia obtida pela AFP.

Um balanço da situação no mundo, disponibilizado pela AFP às 18.28 horas, compilado às 17 horas com base em fontes oficiais, quantifica os mortos no mundo em 3346 e um total de infetados conhecidos desde o início da epidemia de 97.510, espalhados por 85 países e territórios.

Os principais países afetados são a China (80409 casos; 3012 mortos), Itália (3858 casos, 148 mortos, dos quais 41 só nas últimas 24 horas), Irão (3513 casos, 107 mortos), Coreia do Sul (6088 casos, 35 mortos).

A França conta com 423 casos e sete mortos.

Nos EUA, foram relatados 150 casos, em 14 Estados, e 11 mortos, das quais 10 ocorreram no Estado de Washington, no noroeste do país.