Parlamento francês vota reforma das pensões à sombra de protestos

Manifestações intensificaram-se ao oitavo dia, altura em que a comissão parlamentar mista aprovou o texto que abre caminho para o escrutínio.

Milhares de franceses voltaram, esta quarta-feira, a sair às ruas das principais cidades para protestar contra a reforma das pensões que o Governo quer fazer avançar. Ao oitavo dia de manifestações, que em Paris desencadearam confrontos violentos com a polícia, levando à detenção de pelo menos 22 pessoas, a comissão parlamentar mista, constituída por 14 senadores e deputados, aprovou, com dez votos a favor e quatro contra, o texto que será, esta quinta-feira, votado no Senado e na Assembleia Nacional. Em dúvida está uma maioria na câmara baixa do Parlamento, que, caso não se confirme, poderá obrigar a primeira-ministra Elisabeth Borne a dar luz verde à lei sem o aval dos parlamentares.

Para aprovar o texto que, entre outras medidas, prevê o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, a coligação de partidos de centro que apoia Macron e o Governo são necessários 287 votos a favor na Assembleia Nacional. No entanto, como o Executivo apenas conta com 250 deputados, corre o risco de não ver a lei ser validada devido a eventuais abstenções e votos contra. Com as recentes negociações, as forças do presidente podem contar com a Direita, porém, nem todos os votos serão favoráveis.