Parlamento português aprova voto de pesar pela tragédia na Turquia e Síria

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pelas vítimas dos sismos na Turquia e na Síria, que provocaram "um cenário dramático de destruição", e manifestou "total solidariedade" com os países afetados.

"A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta às autoridades e ao povo da Turquia e da Síria o seu sentido pesar pelas vítimas e a sua total solidariedade perante esta tragédia", lê-se no voto de pesar aprovado, que foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Neste voto, lido no parlamento e com a embaixadora da Turquia em Portugal a ouvir nas galerias, refere-se que, "na madrugada do dia 06 de fevereiro, um sismo, com magnitude de 7,8 na escala de Richter, devastou o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria, provocando, juntamente com as réplicas que se seguiram, um cenário dramático de destruição".

"O número de vítimas é ainda incerto, sendo o balanço provisório de mortos e feridos muito elevado, na ordem das dezenas de milhar. A magnitude de consequências de uma calamidade desta natureza, a maior na região desde há várias décadas, é difícil de traduzir", sublinha-se.

O parlamento salienta que, "de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que os sismos ocorridos terão um impacto negativo direto em dezenas de milhões de pessoas de ambos os lados da fronteira, nomeadamente devido à destruição provocada em infraestruturas civis e instalações hospitalares".

"Desde segunda-feira, equipas de socorro e resgate têm procurado salvar os milhares de sobreviventes que se julga estarem ainda debaixo dos escombros, missão arduamente dificultada pelas condições climatéricas - temperaturas negativas, chuva e neve -, a vasta área afetada, bem como pelas sucessivas réplicas, algumas com grande intensidade", indica-se.

Sobre o apoio que está a ser dado pela comunidade internacional, o parlamento destaca que "os portugueses também têm participado neste esforço de solidariedade, tendo já sido enviada uma Força Operacional Conjunta para a Turquia para ajudar nas operações de busca e salvamento das vítimas do terramoto".

Segundo o voto de pesar, esta missão está a ser "coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se junta, assim, aos esforços europeus e internacionais de cariz humanitário de proteção civil".

Depois da leitura do voto de pesar, os deputados cumpriram um minuto de silêncio.

Pelo menos 21.051 pessoas morreram, incluindo 17.674 na Turquia e 3.377 na Síria, na sequência dos sismos ocorridos no sul da Turquia na segunda-feira, indicam hoje os últimos balanços oficiais.

As autoridades turcas referiram que mais de 120 mil equipas de socorro estão a participar nos esforços, com mais de 5.500 veículos, e a ajuda de 95 países, incluindo Portugal e Brasil.

A Organização Mundial de Saúde estima que 23 milhões de pessoas estão "potencialmente expostas, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis" e teme uma grande crise de sanitária, capaz de causar ainda mais danos do que o terramoto.

O sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria na segunda-feira. Foi seguido de várias réplicas, umas das quais de magnitude 7,5.