Partido aliado de Boris Johnson vai votar contra o acordo do Brexit

O Partido Democrata Unionista (DUP, na sigla original) vai votar contra o acordo para o "Brexit" hoje alcançado porque ignora o processo de paz para a Irlanda do Norte e vai contra os interesses de longo prazo da província britânica.

"Estas propostas, na nossa opinião, não favorecem o bem-estar económico da Irlanda do Norte e põem em causa a integridade da União [do Reino Unido]", refere o partido, aliado do Governo no parlamento britânico, num comunicado.

O DUP diz que as trocas comerciais entre a Irlanda do Norte e o resto do país vão estar sujeitas a regras do mercado único europeu, nomeadamente sobre o IVA, apesar de não fazer parte da união aduaneira europeia.

Queixa-se também de que o consentimento político para este esquema vai deixar de estar sujeito à maioria dupla prevista nos acordos de paz para a Irlanda do Norte e dependente de uma maioria simples.

"Estas disposições vão tornar-se a posição estabelecida nestas áreas para a Irlanda do Norte. Isto passa por cima da santidade declarada do acordo de Belfast. Por todos esses motivos, é nossa opinião que estas disposições não seriam do interesse da Irlanda do Norte a longo prazo", vinca o DUP.

Confirmando que pretende votar contra o acordo no sábado, no parlamento, previu que aquela votação "será apenas o começo de um longo processo para fazer passar Proposta de Lei para o Acordo de Saída através da Câmara dos Comuns".

O Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte já tinha invocado esta manhã questões aduaneiras, políticas e fiscais para se opor ao acordo ainda antes de este ser anunciado em Londres e Bruxelas.

Aliado do governo no parlamento, o DUP é importante para o governo britânico não só devido ao voto dos seus 10 deputados, mas também por causa da influência junto de um grupo de deputados eurocéticos do partido Conservador.

Embora alguns, como Steve Baker, tenham referido que o acordo é "tolerável", outro dos seus líderes, Mark Francois, vincou a importância da orientação de voto dos norte-irlandeses ultra-conservadores.

"Não é axiomático que votemos automaticamente da mesma forma que eles, mas porque este acordo tem implicações fortes para a Irlanda do Norte, damos um peso muito forte ao que quer que o DUP diga", afirmou na quarta-feira.

Na quarta-feira, o governo britânico formalizou uma proposta para a realização de uma sessão parlamentar extraordinária este sábado para debater o processo e um eventual acordo.

Sábado é também o prazo dado por uma lei para o primeiro-ministro, Boris Johnson, escrever uma carta à UE a pedir um adiamento por mais três meses, até 31 de janeiro, se não for alcançado um acordo nem autorizada uma saída sem acordo.

Após intensas negociações, a UE e o Reino Unido anunciaram hoje ter alcançado um acordo para a saída do país do bloco comunitário, mas este ainda precisa de ser aprovado pelos Estados-membros no Conselho Europeu que decorre hoje e sexta-feira em Bruxelas e ratificado pelo Parlamento Europeu e pelo parlamento britânico.