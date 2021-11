Partido Comunista chinês reforça o poder do presidente Xi Jinping

JN Hoje às 20:41 Facebook

Os principais líderes do Partido Comunista da China aprovaram, esta quinta-feira, uma resolução sobre os 100 anos de história do movimento político que reforça o legado do presidente Xi Jinping entre os ícones do regime.

A resolução pede a defesa "da visão correta da história do partido" e afirma que a China conseguiu "uma transformação histórica". Xi aproveitou a resolução para se apresentar como herdeiro inquestionável do regime. Desde a chegada ao poder em 2012, "o socialismo chinês entrou numa nova era", diz o comunicado do partido.