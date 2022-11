Partido de Bolsonaro não reconhece resultado e aguarda por relatório do Exército

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

O presidente do Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, afirmou esta terça-feira que está a aguardar pelo relatório do Exército às eleições presidenciais brasileiras de 30 de outubro para reconhecer o resultado.

"Vamos aguardar o relatório do Exército amanhã. É importante para todos nós", disse Valdemar Costa Neto, em conferência de imprensa, em Brasília.

O responsável pelo partido que apoia Jair Bolsonaro disse esperar que o relatório que o Ministério da Defesa anunciou que será divulgado na quarta-feira, terá "alguma coisa".

"Eles vão trazer alguma coisa, não tenho dúvidas", disse Neto, acrescentando que depois vão "aguardar a posição do Presidente" e pedir respostas junto do Tribunal Superior Eleitoral.

"Bolsonaro é o nosso capitão, nós vamos segui-lo no que for preciso", prometeu, dizendo, contudo, que o presidente "só vai questionar se tiver algo na mão", o que não existe.

Em relação aos manifestantes que apoiam Jair Bolsonaro, e que permanecem acampados nos portões de alguns quartéis do Exército, pedindo uma intervenção militar e recusando aceitar o resultado eleitoral, merecem o apoio de Valdemar Costa Neto.

"Dentro da lei têm o nosso apoio, todos têm direito de protestar", disse o presidente do PL, criticando, contudo, os bloqueios de estrada que se verificaram logo a partir da madrugada após as presidenciais.

Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.

Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil a 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.