Partido de extrema-direita alemão oferece gomas em forma de pénis

Objetivo do partido era distribuir guloseimas com o formato do logótipo da AfD pelos potenciais eleitores, mas o resultado não foi o esperado.

Numa altura em que decorre a campanha para as eleições no estado federado alemão da Baixa Saxónia, que se realizam a 9 de outubro, os partidos estão a distribuir brindes simbólicos à população.

No entanto, no caso do partido de extrema-direita AfD, aquela que seria uma oferta com o intuito de adoçar os potenciais eleitores, acabou por se tornar em motivo de chacota nas redes sociais.

O partido mandou fazer gomas que representassem o logótipo (uma seta vermelha apontada para cima) com o objetivo de as distribuir pela população, porém, dentro dos pequenos sacos estavam guloseimas em forma de pénis.

"Parece um pénis. Quem é o responsável por isto?" ou "Qual de vocês posou como modelo?", foram algumas das reações dos utilizadores no Twitter.

O partido populista AfD (Alternativa para a Alemanha, em português) foi fundado em 2013 com a promessa fazer agitar o sistema alemão. Nos últimos anos, tem estado em ascensão entre os germânicos, mas não se espera que vença as eleições na Baixa Saxónia.