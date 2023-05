Partido do Governo mina hipótese de novo Executivo na Grécia

Gabriel Hansen Hoje às 15:24 Facebook

O Nova Democracia (ND) chega a este domingo como favorito nas sondagens, porém, sem a perspetiva de formar um novo Governo, já que não quer alinhar em coligações. Na disputa pelas 300 cadeiras do Parlamento grego, o mais esperado é que o partido de Direita, à frente do Governo desde 2019, arrisque uma nova eleição, em junho ou julho, para usufruir do regresso do sistema eleitoral semiproporcional, que atribuirá 20 assentos de bónus ao primeiro colocado. O risco é a hipótese de uma coligação entre os diversos partidos de Esquerda, encabeçada pela Syriza - algo que parece improvável, por enquanto.

"O ND prefere governar de forma independente", afirmou ao JN Akis Kossonas, jornalista grego do semanário "Realnews" e do portal "TVXS". "Se houver a possibilidade de formar um Governo na noite de domingo, 21 de maio, eles vão miná-la ou não a aproveitarão", disse o também analista político. O sistema proporcional simples desta eleição foi aprovado pelo Executivo do Syriza, em 2016, acabando com o bónus de 50 assentos para o partido com mais deputados eleitos. O Nova Democracia, do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, aprovou um novo método semiproporcional em 2020, com um acréscimo de 20 assentos para o vencedor. Esta nova regra começa a valer no próximo escrutínio, que pode ocorrer no verão.

Mitsotakis arrisca a entrega do poder ao Syriza, liderado por Alexis Tsipras, que governou os helénicos entre 2015 e 2019. Os dois partidos aparecem muito próximos nas últimas sondagens, com uma leve vantagem de cerca de cinco pontos percentuais para o ND, que tem por volta de 35%. No entanto, Kossonas apontou para a possibilidade de o Syriza ficar em primeiro lugar hoje, ou em segundo com uma votação muito renhida. Para conquistar o eleitorado, Tsipras pede uma segunda chance, agora sem a presença da troika. "O Syriza tenta argumentar dizendo que o crescimento económico é artificial e, se o ND vencer novamente, veremos quão duras serão as medidas que tomarão contra a classe média e os trabalhadores", salientou o jornalista.