Partido neonazi Aurora Dourada foi considerado organização criminosa pelo tribunal

JN/Agências Hoje às 10:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O partido neonazi grego 'Aurora Dourada', que chegou a ser o terceiro maior no parlamento em 2015, foi esta quarta-feira considerado uma organização criminosa pelo Tribunal de Atenas, uma sentença histórica que finaliza cinco anos de julgamento.

O tribunal condenou vários dos ex-deputados pelo partido por participarem numa organização criminosa, e considerou outros culpados de liderarem uma organização criminosa.

A sentença começou a ser lida às 11 horas locais (9 horas em Portugal continental), foi recebida com gritos e aplausos pelas mais de 15 mil pessoas que aguardavam a decisão na rua, frente ao tribunal, com faixas onde se liam frases como "Eles não são inocentes" ou "O fascismo não é uma opinião, é um crime".

Os 68 réus incluem 18 ex-deputados do partido, fundado na década de 1980 como uma organização neonazi, que se tornou o terceiro maior partido da Grécia com assento no parlamento durante a crise financeira registada no país e na Europa durante quase uma década.

A decisão baseia-se concretamente na sentença proferida sobre quatro casos: o assassinato do 'rapper grego Pavlos Fyssas, os ataques a pescadores migrantes, os atentados contra ativistas de esquerda e o tipo de organização (criminosa ou não) que está na base do partido 'Aurora Dourada'.