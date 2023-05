Partido no poder na Polónia alerta para "quase certa" interferência russa nas próximas eleições

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

O ex-primeiro-ministro polaco e atual líder do partido Lei e Justiça (PiS, no poder), Jaroslaw Kaczynski, afirmou, esta quarta-feira, ser "quase certo" de que a Rússia tentará desestabilizar as eleições legislativas na Polónia, previstas para novembro deste ano.

Numa entrevista, o líder do partido nacionalista conservador disse que a oposição poderá "iniciar as provocações" que rapidamente serão aproveitadas por Moscovo, para interferir no resultado final das eleições.

Num momento em que os partidos começam a preparar a campanha para as eleições - nas quais o PiS aparece à frente nas sondagens, embora provavelmente precise de uma coligação para governar - o presidente polaco, Andrzej Duda, aprovou uma lei para investigar a influência russa nos últimos anos, embora a iniciativa ainda tenha de passar pelo Tribunal Constitucional.

A referida legislação foi questionada pela oposição polaca, bem como por Washington e Bruxelas, que alertaram para a possibilidade de a medida ser utilizada para perseguir os partidos políticos da oposição.