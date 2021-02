Partido Popular espanhol luta pela sobrevivência

Jesús Chueca, correspondente em Espanha Hoje às 13:11 Facebook

Escândalos nos tribunais e os maus resultados nas eleições da Catalunha obrigam dirigentes a mudar de estratégia para tentar travar a ascensão da extrema-direita.

O Partido Popular (PP) espanhol encontra-se numa encruzilhada política, da qual tem de sair rapidamente para não pôr em risco a sua hegemonia na direita. Ameaçado constantemente pelos escândalos de corrupção, o péssimo resultado das eleições na Catalunha no passado dia 14 confirmou uma queda histórica dos populares, que necessitam agora de encontrar uma fórmula para abrandar uma descida de notoriedade que é cada vez mais evidente.

Aproveitando as turbulências atuais do projeto pilotado por Pablo Casado, o Vox (extrema-direita) conseguiu atrair o eleitorado cansado da oposição moderada do PP, através de um discurso radical contra o independentismo e a imigração ilegal.