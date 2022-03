"Partygate": multadas 20 pessoas pelas festas ilegais em Downing Street

JN Hoje às 11:23 Facebook

A Polícia britânica anunciou, esta terça-feira, ter emitido 20 multas relacionadas com a investigação ao desrespeito das restrições durante a pandemia em edifícios do Governo. O Executivo tinha prometido revelar se Boris Johnson fosse multado.

As festas ilegais realizadas em edifícios do Governo britânico durante o período em que vigoravam restrições em contexto pandémico vão valer multas a pelo menos 20 pessoas, anunciou esta terça-feira a Polícia Metropolitana de Londres, que ressalva haver ainda "quantidades significativas de material de investigação por avaliar", pelo que a lista de autuados pode aumentar.

A Scotland Yard, como é conhecida a força de segurança, não revelou nem vai revelar as identidades dos indivíduos, mas o gabinete do primeiro-ministro tinha garantido que, se Boris Johnson - envolvido no chamado "Partygate" - fosse implicado, a informação seria tornada pública.

De acordo com a imprensa britânica, os autos de multa serão enviados para o Gabinete do Cadastro Criminal, que as emitirá as notificações aos cidadãos em causa, que dispõem de 28 dias para pagar ou contestar a sanção (neste último caso, a Polícia revoga a multa ou remete o caso para tribunal).

Em causa estão 12 ajuntamentos que podem ter violado as regras sanitárias contra a propagação da covid-19 e que levou as autoridades a inquirir cerca de 100 pessoas. A polémica colocou Downing Street debaixo de fogo e levou a pedidos de demissão de Boris Johnson, também envolvido no caso, uma vez que marcou presença em pelo menos três festas.