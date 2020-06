Passageiro expulso de avião por se recusar a usar máscara

JN Hoje às 17:04 Facebook

O passageiro Brandon Straka foi convidado a abandonar um voo da American Airlines depois de ter recusado colocar a máscara de proteção individual, conforme ditam as regras de segurança impostas pelas companhias aéreas.

Trata-se do primeiro incidente conhecido do género desde que a pandemia gerada pelo SARS-CoV-2 obrigou aeroportos e grupos de aviação à adoção de medidas rígidas de segurança para evitar a expansão da covid-19.

O quadro legal que define o uso obrigatório de máscaras nos transportes coletivos de passageiros não estabelece a imposição aos aviões. No entanto, as companhias aéreas estão a recomendar aos passageiros que as usem.

A American Airlines confirmou, em comunicado, o incidente a bordo do voo 1263 de LaGuardia, em Nova Iorque, para Dallas/Fort Worth. "Depois de Brandon Straka se ter recusado a cumprir as instruções fornecidas pela tripulação, os elementos da nossa companhia pediram para ele desembarcar. Ele desembarcou e o voo partiu quatro minutos depois", esclareceu a companhia.

O passageiro acabou por seguir no voo seguinte, desta vez já com a máscara de proteção colocada. Em declarações à CNN, Brandon Straka afirmou que, já com o avião quase a partir, uma das comissárias se dirigiu a ele "de forma bastante agressiva" a dizer que teria de colocar a máscara. "Bem, mas eu não tenho nenhuma", terá respondido, sendo, então, convidado a sair do avião.

Um jornalista do "New York Times" que estava no voo gravou o momento da discussão, partilhando-o no Twitter.