Passageiros em comboio alemão travam atacante que feriu cinco pessoas

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Três passageiros num comboio regional na Alemanha travaram, esta sexta-feira, um homem iraquiano que feriu cinco pessoas com uma faca, alertaram as autoridades

O comboio passava pela cidade ocidental de Aachen quando o homem começou a atacar outros passageiros "de forma aleatória e arbitrária", informou o ministro do Interior alemão, Herbert Reul.

As motivações por detrás do ataque ainda estão por apurar, mas as vítimas foram levadas para hospitais locais sem nenhum ferimento grave, garantiu a polícia.

De acordo com as autoridades, o comboio levava a bordo cerca de 270 passageiros, entre eles um agente da polícia que conseguiu controlar, com a ajuda de mais duas pessoas, o suspeito de 31 anos.

O atacante já era conhecido pela polícia, confirmou o ministro Reul, que descreveu o ataque como um "crime grotesco que foi travado num enorme ato de coragem".