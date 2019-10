Passam cinco dias com o corpo da filha morta para "criar memórias" com irmã

Hoje às 15:04 Facebook

Uma menina, do Reino Unido, morreu cinco dias antes do nascimento da irmã mais nova. Para que a recém-nascida criasse memórias com a irmã, preservaram o corpo durante cinco dias.

A filha mais velha de Emily Nixon, uma mulher do Reino Unido, nasceu com uma doença rara, que comporta vários defeitos congénitos que afetam vários órgãos do corpo.

A menina foi submetida a vinte operações e depois de ter feito uma operação ao coração estava à espera de conhecer a irmã prestes a nascer. Quando Beatrice nasceu, Darcy ficou verdadeiramente entusiasmada. O caso aconteceu em janeiro, mas só agora foi tornado público pelos pais: "Ela era uma pessoa fantástica", disse a mãe, ao "Daily Mail".

Pouco depois do nascimento de Darcy, Beatrice contraiu uma infeção grave e morreu. Depois da morte da filha, a família passou cinco dias com o corpo da filha, numa espécie de "quarto frio", no hospital para se puderem despedir da menina.

"Passamos algum tempo com ela. Tiramos fotografias, incluindo com a Beatrice, para ela se lembrar quando for maior", disse a mãe.