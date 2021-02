"Passaporte covid", o documento que pode salvar o turismo

José Miguel Gaspar Hoje às 17:00 Facebook

Passaporte de Imunidade, Livrete Verde, Certificado Livre de Risco , Passe Comum ou Passaporte Digital Corona: são já muitos os nomes atribuídos por vários países ao novo documento digital. Ainda não foi oficialmente adotado por ninguém. Israel pode ser o primeiro e a Dinamarca promete-o para abril. Mas a Organização Mundial de Saúde, para já, é contra a ideia, justamente porque pode dar falsas sensações de segurança e, pior, contribuir para disseminar a infeção. O assunto é polémico.

O que é o passaporte da imunidade?

O passaporte da imunidade é um novo documento surgido no contexto da pandemia do coronavírus. Não é um documento tradicional em papel, mas antes um documento virtual associado a uma aplicação digital usada no smartphone. O passaporte certifica que a pessoa que o possui está imunizada - porque já foi vacinada ou porque, tendo estado comprovadamente infetada, se curou e desenvolveu anti-corpos contra o SARS-Cov2, o vírus que causa covid-19. Há também quem lhe chame Livrete Verde, como sucede em Israel.