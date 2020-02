Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um artista alemão utilizou 99 telemóveis para induzir o Google Maps a alertar sobre engarrafamentos e desviar automobilistas das ruas que frequenta, na capital alemã.

Naquele que é o exemplo mais recente de uma brincadeira que tira proveito da natureza da recolha de dados da Google, Simon Weckert conseguiu induzir o Google Maps a alertar para muito trânsito numa ponte sobre o rio Spree, que atravessa Berlim, ao passear um carrinho de brincar com 99 telemóveis.

Enquanto passeava em algumas das principais ruas da capital, os 99 telefones informavam os servidores do Google Maps acerca da sua localização, fazendo passar a ideia de que havia muito trânsito na zona, tendo essa informação sido assumida nos mapas da empresa. Isto porque a aplicação determina o trânsito consoante os smartphones que usam serviços de localização.

"Com esta atividade, é possível tornar uma rua verde [livre de trânsito] numa vermelha [com muito trânsito], o que afeta o mundo real, uma vez que sugere aos automobilistas uma nova rota para que estes evitem estarem presos no trânsito", declarou ao site "Business Insider" Simon Weckert, que divulgou o vídeo da brincadeira no YouTube, no início do ano.

"O Google Maps mudou muito o nosso entendimento sobre o que é um mapa, como interagimos com os mapas, as suas limitações tecnológicas e a sua aparência estética. Esses mapas funcionam como redes de dispositivos que determinam o comportamento, opiniões e imagens dos seres vivos, exercendo poder e controlando o conhecimento?", questionou.

A resposta da Google veio com humor. "Gostamos de ver o Google Maps a ser utilizado de forma criativa, porque isso ajuda-nos a fazer com que os mapas funcionem melhor ao longo do tempo", reagiu um porta-voz do gigante norte-americano, em declarações ao "Business Insider". "Já somos capazes de distinguir carros e motos em vários países, incluindo Índia, Indonésia e Egito, mas ainda não conseguimos detetar as viagens de carrinhos", disse o representante. "