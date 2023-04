Pasteleira de Moscovo detida por fazer bolos anti-guerra

JN/Agências Hoje às 15:49 Facebook

As autoridades russas detiveram, esta sexta-feira, uma pasteleira de Moscovo conhecida nas redes sociais pelos seus bolos anti-guerra e a favor da Ucrânia.

"A polícia de Moscovo interpelou na sua residência Anastasia Chernishova, que faz bolos, doa para instituições e que se pronuncia contra a guerra", informou o jornal OVD-Info.

"O motivo (da prisão) é, aparentemente, uma mensagem sua com bolos com inscrições e símbolos anti-guerra", acrescentou o meio de comunicação.

A página na rede social Instagram, bloqueada na Rússia, na qual Chernishova contava com 23 mil seguidores.

Vários canais na plataforma Telegram divulgaram fotografias dos bolos, alguns com a bandeira ucraniana e inscrições "não à guerra".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por хлеб и зрелища | торты в москве (@bakery_xoxo)

Anastasia Chernishova começou a partilhar mensagens anti-guerra nos seus bolos em abril de 2022, dois meses após a invasão russa.

Foi libertada ainda na quinta-feira à noite, depois de ter sido acusada de "desacreditar" as forças armadas, um crime introduzido no ano passado, quando a Rússia endureceu as leis contra qualquer oposição pública à guerra.

O tribunal do distrito de Izmailovsky condenou-a uma multa de 35 mil rublos (388 euros). Anastacia não ficou surpreendida. "Recebi várias ondas de comentários pró-russos a dizer que o meu lugar é na prisão. No início, ri-me disso... Mas a certa altura pensei que, de facto, eles viriam atrás de mim por causa dos bolos e que eu agiria de acordo com as circunstâncias. E vieram", disse à "Novaya Gazeta Europe".

Se for multada uma segunda vez, arrisca um processo penal e pena de prisão.