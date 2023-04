Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa pede "paz justa" para povos russo e ucraniano

JN/Agências Hoje às 15:29 Facebook

O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, pediu, este sábado, uma "paz justa e duradoura" para os povos da Rússia e da Ucrânia, numa mensagem emitida por ocasião da Páscoa, que os ortodoxos celebraram no domingo.

"Nesta brilhante Semana Santa, as nossas orações especiais são dirigidas a Deus pelas pessoas que estão em zona de guerra", afirma Cirilo na mensagem publicada no 'site' da Igreja Ortodoxa.

Os cristãos, acrescenta, não podem "ficar indiferentes aos problemas e dificuldades" destes "irmãos e irmãs cujos corações estão a arder pelo fogo do conflito interno".

O patriarca indicou que os ortodoxos pedem a Deus "que cure as feridas corporais, e especialmente as espirituais, console todas as dores e conceda às nações irmãs que emergiram da mesma fonte batismal do Dnieper uma paz justa e duradoura".

Cirilo celebrará hoje à noite a Vigília Pascal na Catedral do Cristo Redentor, em Moscovo, o maior templo ortodoxo do país, uma cerimónia que vai contar com a presença do Presidente russo, Vladimir Putin.