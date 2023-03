Patriarca de Moscovo felicita Francisco e elogia diálogo religioso

JN/Agências Hoje às 13:48 Facebook

O patriarca Cirilo, o maior representante da Igreja Ortodoxa Russa, felicitou o Papa Francisco pelo seu 10.º aniversário como pontífice, destacando a importância do diálogo entre os líderes religiosos, já que pode dar "bons frutos".

"Nestes tempos difíceis, um diálogo entre os líderes religiosos pode dar bons frutos e contribuir para a unificação dos esforços das pessoas de boa vontade para 'curar as feridas' (Jeremias 30:17) da criação de Deus", afirmou o patriarca Cirilo, numa mensagem publicada no portal de internet da Igreja Ortodoxa Russa, citada pela agência de notícias Europa Press.

O chefe da Igreja Ortodoxa Russa também enfatizou que Francisco tem contribuído significativamente para a predicação do Evangelho, prestando atenção ao desenvolvimento da interação inter-religiosa.

"O patriarca Cirilo desejou ao Papa Francisco boa saúde, paz de espírito e a ajuda inesgotável de Cristo Salvador no seu trabalho", acrescentou, na mensagem.

O pontificado de Francisco assinala esta segunda-feira 10 anos, marcado pela guerra na Ucrânia e pelo escândalo dos abusos sexuais de menores na Igreja.

Francisco deverá visitar Portugal este ano, pela segunda vez no seu mandato, seis anos depois de ter encerrado as comemorações do centenário das aparições de Fátima e canonizado os videntes Francisco e Jacinta.