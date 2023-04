Pediu a alunos para escreverem o próprio obituário em caso de tiroteio na escola

JN / AFP Hoje às 19:19 Facebook

Um professor de Psicologia na Escola Secundária Dr. Phillips, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, foi despedido depois de pedir aos alunos para escreverem os seus próprios obituários.

Numa publicação no Facebook, o professor Jeffrey Keene, 63 anos, explicou que pretendia desenvolver um exercício com o objetivo de preparar os estudantes para a possibilidade de uma pessoa armada invadir a escola, localizada na região de Orlando, na Flórida. Os alunos tinham de refletir sobre a razão pela qual "os Estados Unidos têm tantos tiroteios em massa", possíveis soluções e imaginar uma biografia "post-mortem". No final do trabalho, lia-se que a tarefa não pretendia "de forma alguma" incomodar qualquer estudante.

Na terça-feira passada, Keene, que tinha sido contratado em janeiro, foi despedido. Em comunicado, as autoridades do distrito escolar acusaram-no de apresentar uma "tarefa inapropriada" aos alunos. "As famílias da Escola Secundária Dr. Phillips foram informadas de que um professor deu uma tarefa inadequada sobre violência escolar. A administração investigou imediatamente e o funcionário em estágio probatório foi demitido".

"Não era para assustá-los ou levá-los a pensar que iriam morrer, e sim para ajudá-los a compreender o que é importante nas suas vidas", justificou-se o professor, em declarações ao canal "NBC". "Estava a conversar com os estudantes sobre o mundo em que vivem, sobre armas, atiradores", afirmou, por sua vez, ao canal "Fox 5", depois de se declarar "espantado" com a demissão.

A aula de Keene ocorreu semanas depois de um tiroteio na escola de Nashville, em que uma ex-aluna matou a tiro três crianças e três funcionários.

Armas de fogo mataram mais de 4300 menores em 2020

As armas de fogo foram a principal causa de morte dos menores de idade americanos em 2020, com 4368 óbitos, superando os acidentes de trânsito e as overdoses de drogas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). Os massacres em centros de ensino representam uma pequena parcela deste total.

Nos últimos anos, os Estados Unidos foram abalados por massacres numa escola de Sandy Hook, Connecticut (20 crianças assassinadas em 2012) e em Uvalde, Texas (19 crianças e dois professores mortos em maio de 2022).