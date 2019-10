Pedófilo que fez música de "Joker" não vai ganhar dinheiro com o filme

Hoje às 15:23 Facebook

Gary Glitter, a cumprir pena de 16 anos de prisão por abuso sexual de menores, é o autor de uma música que entra no filme "Joker", em exibição nos cinemas portugueses. Ao contrário do que tinha sido levantado como hipótese, a utilização de "The Hey Song" na obra de Todd Phillips não vai valer dinheiro ao norte-americano.

Numa das últimas cenas de "Joker", a personagem interpretada por Joaquin Phoenix, ator apontado ao Óscar, dança ao som de "The Hey Song", da autorida de Gary Glitter (Paul Francis Gadd de nascença), astro do rock da década de 70, que está preso desde 2006 por crimes sexuais contra menores.

A utilização da música originou relatos segundo os quais Glitter poderia receber uma quantia elevada com qualquer um dos compositores creditados. Mas, em declarações ao "LA Times", a editora Snapper Music, uma das donas do reportório de Glitter, esclareceu que o homem nada vai receber. "Gary Glitter não vai ser pago - não tivemos contacto com ele", informou.

Por outro lado, escreve a imprensa norte-americana, a editora de música Universal Music Publishing Group, também detentora dos direitos de autor das músicas do artista, "não lhe vai pagar 'royalties' nem fazer outros pagamentos".

Nascido em 1944, no Reino Unido, Gary Glitter atingiu uma fama fugaz em 1972 com a música "Rock and Roll, Parts I and II", mais conhecida por "The Hey Song". O mesmo tema já passou na série "The Office", em 2006, num episódio da terceira temporada.

O filme protagonizado por Joaquin Phoenix, o grande vilão de Gotham City e inimigo de Batman, tem sido um sucesso e quebrou recordes para filmes da DC Comics no fim de semana da estreia. A obra de Todd Phillips levou mais de 155 mil espetadores às salas de cinema, rendendo quase 900 mil euros em receita bruta de bilheteira. Nos EUA, o filme, que venceu o Festival de Veneza, alcançou, só na noite de estreia, uma receita equivalente a 12,1 milhões de euros.