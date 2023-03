Pedro Sánchez encontra-se com Xi Jinping para discutir guerra na Ucrânia

Daniela Tender Hoje às 16:08 Facebook

O primeiro-ministro de Espanha vai encontrar-se com o presidente chinês na próxima semana para discutir a guerra na Ucrânia. A visita de Pedro Sánchez a Pequim, na China, acontece nos próximos dias 30 e 31 de março.

Segundo o primeiro-ministro espanhol, a viagem já está a ser preparada há semanas e surge através de um convite feito pelo presidente da China. O encontro entre os dois, que decorrerá nos dias 30 e 31 de março, incluirá a discussão da "crise global" causada pela invasão da Rússia à Ucrânia, segundo um comunicado do Governo espanhol.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, durante a Cimeira dos 27 estados-membros da União Europeia, Sánchez descreveu a China como um "ator importante" no cenário da guerra e agradeceu a Xi Jinping o convite para a celebração do 50.º aniversário das relações diplomáticas entre a Espanha e a China. "Acho importante saber, em primeira mão, a posição da China sobre a paz na Ucrânia e dizer-lhe que também são os próprios ucranianos que estabelecerão as condições para o início desta paz", referiu Sánchez.

O líder do Governo espanhol destacou ainda a importância de a Espanha ser reconhecida como um possível interlocutor diplomático, considerando a guerra um "momento tão complicado de dificuldades geopolíticas". Ainda assim, Sánchez tem feito questão de destacar o país como um fiel aliado da Ucrânia à NATO.

A notícia é avançada pelo jornal britânico "The Guardian", que refere que a China, entretanto, destacou a sua relação saudável com a Espanha. Segundo o porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, os líderes de ambos os países "mantêm uma boa comunicação".