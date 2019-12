Pele de tigre protegido e quatro fetos encontrados na Indonésia

Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A pele de um tigre-de-sumatra, uma espécie protegida na Indonésia, e quatro fetos num frasco foram encontrados naquele país. Cinco pessoas foram detidas por caça ilegal. A espécie de tigres é extremamente ameaçada, com menos de 400 animais selvagens.

De acordo com a BBC, ainda não é certo que os quatros fetos tenham sido retirados do tigre adulto cuja pele foi tirada. Estes animais nascem cegos e são totalmente dependentes da mãe nos primeiros meses de vida.

Segundo as autoridades, os suspeitos foram detidos depois de a Polícia ter recebido uma denúncia. Dois dos cinco detidos seriam os vendedores e podem enfrentar uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa de 100 milhões de rupias (cerca de 6400 euros).

A subespécie de tigres das Ilhas da Sonda foi outrora encontrada nas ilhas indonésias de Java, Bali e Sumatra. Agora, são encontrados apenas nesta última.

"A crescente desflorestação e a caça ilegal desenfreada significam que essa nobre espécie pode ser extinta como os colegas de Java e Bali", alerta a WWF - World Wide Fund for Nature, uma ONG que ajuda na conservação de espécies em risco. "Na Indonésia, qualquer pessoa apanhada a caçar tigres pode enfrentar pena de prisão e multas pesadas. Mas, apesar do aumento dos esforços na conservação de tigres - incluindo o fortalecimento da capacidade de aplicação da lei e de combate à caça ilegal -, ainda há um mercado substancial em Sumatra e noutras partes da Ásia para peças e produtos de tigres", lamenta a organização, citada pela BBC.

De acordo com a rede de monitorização do comércio de animais selvagens Traffic, a caça ilegal é responsável por quase 80% das mortes de tigres-de-sumatra, num total de 40 mortes por ano. Em certas zonas da Ásia, há quem acredita que algumas partes do tigre, como os ossos, têm valor medicinal.