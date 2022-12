Pelo menos 10 mortos e 30 feridos em incêndio em casino no Camboja

JN/Agências Hoje às 08:46 Facebook

Pelo menos dez pessoas morreram e 30 ficaram feridas no incêndio que consumiu, na quarta-feira à noite, um casino em Poipet, cidade do Camboja perto da fronteira com a Tailândia.

Os feridos foram levados para vários hospitais da região, enquanto as autoridades continuam a procurar possíveis vítimas, de acordo com o portal de notícias ​​​​​​​Fresh News.

O incêndio começou por volta das 23:30 de quarta-feira (15:30 de quarta-feira em Lisboa) no complexo de Diamond City e em grande parte já foi extinto, disse a polícia ao portal cambojano.

As chamas espalharam-se rapidamente por todo o edifício, dificultando as operações de socorro, indicou.

As equipas de socorro tiveram de utilizar helicópteros para retirar grupos de pessoas que fugiram para o telhado.

A polícia estimou que centenas de pessoas se encontravam no hotel e casino na altura do incêndio.