Pelo menos 10 mortos em avalanche nos Himalaias

JN/Agências Hoje às 10:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos dez pessoas morreram depois de uma avalanche ter atingido alpinistas nos Himalaias indianos, disse a polícia esta quarta-feira. Há 18 membros da expedição ainda desaparecidos.

Várias dezenas de estagiários de escalada foram apanhados num deslizamento de neve da manhã de terça-feira perto do cume do Monte Draupadi ka Danda-II, no estado de Uttarakhand, no norte. O porta-voz da agência estatal de desastres, Ridhim Aggarwal, disse à AFP que os alpinistas ficaram presos numa fenda após a avalanche.

"Equipas de resgate recuperaram 10 corpos", disse a força policial do estado de Uttarakhand, no Twitter. Até agora, 14 pessoas foram resgatadas do local da avalanche, a cerca de 4900 metros acima do nível do mar. Cinco estão a ser tratadas num hospital distrital em Uttarkashi.

PUB

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, confirmou no Twitter que a alpinista Savita Kanswal, que havia escalado o Everest no início deste ano, se encontrava entre os mortos. Kanswal era uma instrutora da expedição e foi homenageada pela comunidade de alpinistas por escalar o pico mais alto do mundo e a vizinha Makulu em apenas 16 dias - um recorde feminino.

A expedição incluia 34 estagiários, sete instrutores e um auxiliar de enfermagem do Instituto Nehru de Montanhismo.

Dois helicópteros da Força Aérea foram enviados à região para ajudar nas buscas.