Pelo menos 11 mortos em explosão numa mina de carvão na Colômbia

Pelo menos 11 mineiros morreram na sequência de uma explosão numa mina de carvão em Sutatausa, Colômbia, indicaram, esta quarta-feira, as autoridades locais, que informaram ainda que 10 pessoas estão dadas como desaparecidas e que as operações de busca prosseguem.

A explosão ocorreu na terça-feira à noite na zona de El Cajón, tendo afetado as minhas de Hoyo, Lucero e Esperanza, em Sutatausa, onde dezenas de pessoas trabalhavam em várias galerias subterrâneas.

A extração de carvão nas minas de Sutatausa, a norte da capital colombiana Bogotá, é feita manualmente, sem o recurso a meios mecânicos.

As causas da explosão ainda não são conhecidas.

De acordo com as autoridades locais, os socorristas da Agência Nacional de Minas, bombeiros, membros da Cruz Vermelha, da Defesa Civil e de outros organismos "continuam os trabalhos de resgate" no local.

No departamento colombiano de Cundinamarca, onde se situam as minas de Sutatausa e de Boyaca, existem centenas de minas de carvão onde trabalham milhares de mineiros.

As condições de segurança nem sempre são as adequadas e, por isso, é frequente a ocorrência de acidentes com vítimas mortais.