Pelo menos 11 mortos nos EUA devido a tempestade gelada

Pelo menos onze pessoas morreram nos Estados Unidos devido a uma tempestade gelada que está a varrer partes das regiões centro e leste do país e não mostra sinais de chegar ao fim.

As onze mortes foram contabilizadas em quatro estados e ocorreram devido às condições perigosas e potencialmente mortais provocadas pelas temperaturas extremamente baixas que têm vindo a afetar o país há vários dias.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades do estado do Kansas, três pessoas morreram em acidentes de automóvel relacionados com o mau tempo no, referiu a CNN.

No estado do Missouri, uma pessoa morreu depois do veículo em que seguia ter derrapado no asfalto e caído num riacho congelado.

Em Ohio, quatro pessoas também morreram num acidente de carro, enquanto várias outras ficaram feridas.

O governador do estado de Kentucky, Andy Beshear, confirmou a morte de mais duas pessoas num acidente de carro, bem como a morte de um sem-abrigo na cidade de Louisville.

De acordo com notícias dos meios de comunicação social dos EUA, as previsões meteorológicas indicam que a tempestade trará nas próximas horas fortes nevões, tempestades de vento e neve e até inundações em algumas partes da costa nordeste.

De momento, não há descanso à vista até depois do dia de Natal, relatou a CNN.

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade em vários estados, especialmente na região Nordeste, que inclui estados como Nova Iorque, Maine, New Hampshire e Connecticut.

As condições meteorológicas também levaram ao cancelamento de mais de 5.000 voos e ao atraso de mais 10.000 voos até sexta-feira.