Pelo menos 135 mortos e cinco mil feridos em explosões de Beirute

Pelo menos 135 pessoas morreram nas explosões devastadoras no porto de Beirute na terça-feira e dezenas estão desaparecidas, segundo um novo balanço.

A enorme explosão também causou 5 mil feridos, de acordo com o canal de televisão libanês Al Manar TV, que cita dados do Ministério da Saúde do país.

"Há certamente ainda (vítimas) sob os escombros e recebemos dezenas de apelos pelos desaparecidos", precisou Hamad Hassan, ministro da Saúde do Lìbano, a jornalistas, à margem de uma reunião do governo.

A Procuradoria de Paris indicou esta quarta-feira que 21 dos feridos são franceses ao anunciar num comunicado a abertura de um inquérito por "ferimentos não intencionais". O Governo português referiu na terça-feira não ter indicações de que haja cidadãos nacionais entre as vítimas.

As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto da capital libanesa.

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, revelou que cerca de 2750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute que explodiu.