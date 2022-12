Pelo menos 12 mortos em incêndio de um camião em túnel no Afeganistão

JN/Agências Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 12 pessoas morreram e 37 ficaram feridas, este domingo, quando um camião cisterna ardeu no maior túnel montanhoso do Afeganistão, no nordeste do país, segundo os últimos números hoje divulgados pelas autoridades.

O incêndio começou na noite de sábado no túnel Salang, na província afegã de Parwan, quando um camião cisterna, com combustível, começou a arder, disse à Efe o porta-voz do Ministério de Obras Públicas do Governo talibã, Hamidullah Misbah.

Num comunicado divulgado após quase 12 horas de operações de socorro, o Ministério das Obras Públicas explicou que "o incêndio ocorreu dentro do túnel, pelo que tiveram dificuldades em chegar com os extintores à zona principal do incêndio".

PUB

"Infelizmente, 12 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas", disse a entidade governamental.

O túnel Salang, construído em 1965 pela União Soviética, é uma passagem com quase 2,7 quilómetros de extensão nas montanhas Hindu Kush, entre as províncias de Parwan e Baghlan, a cerca de cem quilómetros da cidade de Cabul.

A infraestrutura estratégica que liga várias das principais regiões do nordeste ao sul do país tem sido palco de vários acidentes devido ao acumular de gases e a avalanches de neve das montanhas que atravessa.

O túnel Salang foi dinamitado em 1997 pela Aliança do Norte para cortar o Afeganistão em dois e impedir o avanço dos combatentes talibã, já instalada no poder em Cabul, mas que não controlam a terça parte do norte do país.

A destruição dos sistemas de ventilação, as minas e explosivos que foram colocados no interior do túnel, transformaram esta passagem num cemitério, apesar dos governos dos últimos anos, antes do regresso dos talibãs ao poder, tenham feito grandes investimentos para renovar a estrutura.

Em 2010, mais de 160 pessoas ficaram soterradas e outras 100 ficaram feridas após uma série de avalanches de neve que bloquearam o túnel e destruíram dezenas de veículos.