Pelo menos 14 mortos em ataque a prisão no México

Pelo menos 14 pessoas morreram, dez das quais guardas, num ataque armado a uma prisão de Ciudad Juárez, junto à fronteira mexicana com os Estados Unidos, em que pelo menos 24 presos fugiram, indicaram, este domingo, as autoridades locais.

O gabinete do procurador do Estado mexicano de Chihuahua precisou num comunicado que o ataque tinha também feito quatro feridos.

O ataque ocorreu durante a madrugada de domingo, quando homens armados entraram no perímetro do estabelecimento prisional em veículos blindados e abriram fogo sobre os guardas.

Na mesma altura, havia famílias de presos a aguardar a entrada na prisão para as visitas de Ano Novo.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o ataque tinha como objetivo facilitar a evasão de um grupo de prisioneiros.

Com a ajuda do exército, a polícia procedeu a quatro detenções, acrescentou o gabinete do procurador, sem precisar se se tratou de alguns dos prisioneiros em fuga ou dos autores do ataque à penitenciária.

Na prisão desta cidade do norte do México estão encarcerados membros dos braços armados dos cartéis de droga de Sinaloa e de Juárez, que lutam pelo controlo da cidade há mais de 15 anos.