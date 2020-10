Pelo menos 140 migrantes que iam para as Canárias morreram em naufrágio perto do Senegal

JN/Agências Hoje às 20:15 Facebook

Pelo menos 140 pessoas morreram na sequência do naufrágio, na sexta-feira, de uma embarcação atingida por uma explosão ao largo do Senegal quando se dirigia para as Ilhas Canárias, afirmou esta quinta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"Pelo menos 140 pessoas afogaram-se depois de um barco que transportava cerca de 200 migrantes se ter afundado ao largo da costa senegalesa", disse a OIM numa declaração em que acrescenta que este foi o naufrágio mais mortífero registado este ano.

Segundo a organização, as marinhas do Senegal e de Espanha e pescadores na zona resgataram 59 pessoas e recuperaram os corpos de outras 20.

"Até à data continuam a ser encontrados corpos", disse o chefe da missão da OIM no Senegal, Bakary Doumbia à agência noticiosa Efe, acrescentando: "Após vários dias, podemos pensar que estas pessoas já não estão vivas".

Doumbia afirmou que os cerca de 200 passageiros foram comunicados à OIM pela rede de informadores junto das zonas de partida dos migrantes.

Em declarações à Efe, o responsável pela comunicação da Direção de Informação e Relações Públicas das Forças Armadas do Senegal, o tenente-coronel Saliou Ngom, disse não haver ainda números oficiais.

Fontes da Guardia Civil contactadas pela Efe, que em conjunto com a polícia espanhola têm mantido um dispositivo misto no Senegal para controlar as fronteiras e o fluxo migratório desde 2006, apontaram que há "muitas tentativas" em todo o país para chegar à Europa e pelo menos três embarcações chegaram às Ilhas Canárias nos últimos meses.

Doumbia assinalou que "esta velha rota migratória está a ser cada vez mais utilizada e é necessário tomar precauções para combater o problema".

O responsável da OIM atribui este recente aumento ao encerramento das fronteiras terrestres, aplicado para travar a propagação da covid-19.De acordo com a OIM, 14 barcos com 663 migrantes abandonaram o Senegal em setembro. Entre estas, 26% foram reportadas como tendo sofrido um incidente ou naufrágio.

Incluindo o naufrágio da última sexta-feira, pelo menos 414 morreram nesta rota em 2020, um aumento face às 210 mortes registadas no ano passado, segundo a organização internacional.

Mais 50 mortes

Mais de 50 migrantes subsaarianos morreram depois da embarcação em que seguiam ter avariado e ficado à deriva ao largo da Mauritânia, no oceano Atlântico.

Citadas pela agência espanhola EFE, as mesmas fontes precisaram que a embarcação, de características precárias, avariou quando fazia a travessia entre o Senegal e as ilhas Canárias (Espanha).

As autoridades locais recolheram estas informações a partir dos testemunhos de outros migrantes que também estavam a bordo da mesma embarcação e que foram resgatados pela guarda costeira mauritana.

Os migrantes resgatados foram levados para terra para Nuadibú, a cidade mais importante do norte do país. Segundo o relato dos sobreviventes, a embarcação zarpou do Senegal há duas semanas com 80 pessoas a bordo. A dado momento da viagem, a embarcação avariou-se em alto mar.

Um a um, os migrantes lançaram-se ao mar, numa tentativa de alcançar terra e de procurar ajuda, mas os esforços acabaram por ser fatais para uma grande maioria. No final, apenas 27 migrantes permaneceram na embarcação.