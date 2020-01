Pelo menos 16 mortos e cinco feridos em tumulto de prisão no México

Hoje às 17:25 Facebook

Pelo menos 16 reclusos morreram e cinco outros ficaram feridos num tumulto ocorrido numa penitenciária do estado de Zacatecas, no México.

O secretário de Segurança do estado de Zacatecas, Ismael Camberos Hernandez, revelou, citado pela agência Associated Press, que foram apreendidas quatro armas de fogo que se julga que terão sido introduzidas na prisão de Cienneguillas durante visitas de familiares aos reclusos no período do Natal.

O tumulto prisional eclodiu na tarde de terça-feira e só foi controlado duas horas e meia depois, de acordo com aquele responsável de segurança.

Das vítimas fatais, 15 morreram na prisão e um outro veio a falecer no hospital.

Um recluso foi dominado na posse de uma arma de fogo e as outras três armas de fogo foram encontradas na prisão, adiantou o mesmo responsável.

Nenhum guarda ou polícia ficou ferido na sequência do tumulto.