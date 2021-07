Pelo menos 17 mortos após deslizamento de terras na Índia

JN/Agências Hoje às 09:41 Facebook

Inundações em Mumbai provocaram, este domingo, pelo menos 17 mortos e um número desconhecido de desaparecidos na capital do estado indiano de Maharashtra, na sequência de deslizamentos de terras, informaram as autoridades.

Onze corpos foram encontrados sem vida em Chembur, no subúrbio oriental de Mumbai, e outros seis em Vikhroli, no norte da cidade, disse o diretor da Força Nacional de Gestão de Desastres (NDRF), Satya Pradhan, na sua conta oficial no Twitter.

As autoridades lançaram uma operação de salvamento em ambas as áreas, embora ainda não tenham revelado quantas pessoas estão desaparecidas.

A mesma fonte acrescentou que várias casas também foram afetadas devido ao deslizamento de terras.

As autoridades decretaram alerta vermelho na capital financeira indiana e avisaram os cidadãos para não saírem às ruas, devido ao risco extremo de chuva prevista para os próximos dias.

De acordo com as últimas previsões meteorológicas, espera-se forte precipitação sobre a costa ocidental indiana durante os próximos cinco a seis dias, com especial preocupação sobre os estados ocidentais de Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra e o interior dos estados do sul de Karnataka e Kerala e Pondicherry.

As inundações e os deslizamentos de terras são comuns na Índia durante a época das monções, tal como os colapsos de edifícios, devido à fragilidade de infraestruturas e falta de manutenção.

Os perigos são agravados este ano pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que dificulta os esforços de salvamento e resgate.