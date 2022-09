Pelo menos 18 mortos em acidente no México

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras ficaram feridas num acidente na autoestrada no nordeste do México, quando o autocarro de passageiros em que viajavam embateu contra um reboque que transportava combustível e pegou fogo, disseram hoje as autoridades.

A Procuradoria-Geral de Justiça de Tamaulipas (FGJT) disse numa declaração que 18 pessoas morreram numa colisão entre um autocarro e um camião que transportava um contentor de combustível, que ocorreu na autoestrada Ciudad Victoria-Monterrey, causando o incêndio das unidades .

O acidente ocorreu cerca das 4.30 horas locais (10.30 horas em Lisboa), perto da comunidade de São Francisco, no município de Hidalgo, estado de Tamaulipas, causando a morte de passageiros do estado de Hidalgo, México central, que se dirigiam para a cidade de Monterrey, Nuevo Leon, de acordo com os relatórios iniciais.

De acordo com testemunhos, o autocarro de passageiros, com cerca de 40 ocupantes, colidiu com o reboque duplo que transportava um material químico inflamável chamado varsol, uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos derivados do petróleo.

Após o acidente, agentes da Guarda Nacional e do Secretariado da Defesa Nacional, apoiados pelo pessoal da Proteção Civil da entidade, chegaram à área para iniciar ações para conter o incêndio que consumiu os veículos de transporte.

O relatório emitido pela Secretaria de Segurança Pública de Tamaulipas afirma que uma pessoa está a ser investigada, presumivelmente o operador do camião de carga, que aparentemente fugiu do local, para estabelecer se é responsável pelo acidente.

O Ministério Público declarou na sua investigação que a colisão foi causada pelo possível destacamento do contentor, carregado com um produto químico, que estava a ser transportado para Ciudad Victoria, enquanto o camião de passageiros se deslocava para Nuevo León.

O troço da Estrada Federal 85, quilómetro 66, foi fechado ao trânsito após o acidente e é possível que permaneça bloqueado até que as estruturas e os restos mortais das vítimas tenham sido removidos.

A polícia de investigação e os peritos foram para o local para investigar o caso e para levar a cabo os procedimentos legais correspondentes.

O governo do estado de Hidalgo ordenou recursos para apoiar as famílias dos falecidos, alguns dos quais eram originalmente da comunidade de Huejutla, e também ofereceu transporte para Tamaulipas para que pudessem realizar os procedimentos legais para recuperar os seus restos mortais.