Pelo menos 18 mortos em confronto entre narcotraficantes no México

Pelo menos 18 pessoas morreram na sexta-feira durante um confronto entre suspeitos de tráfico de droga, numa área remota do estado de Zacatecas, no México, segundo uma porta-voz do governo regional.

O confronto deu-se entre grupos que disputavam o controlo de uma área de Zacatecas que faz fronteira com os estados de Jalisco e Nayarit, disse a porta-voz da Secretaria da Segurança Pública daquele estado, Rocio Aguilar, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), uma das mais poderosas organizações criminosas do país, opera nessa zona.

No local do crime, as forças de segurança encontraram três veículos, um dos quais queimado, disse a porta-voz.

Os meios de comunicação locais noticiaram tiroteios em Zacatecas desde quarta-feira passada, quando os corpos de dois polícias foram encontrados pendurados numa ponte na capital daquele estado mexicano.

No entanto, as autoridades "até agora" não relacionaram esse caso com o confronto de sexta-feira, disse a porta-voz.

A onda de violência relacionada com o tráfico de droga no México já provocou mais de 300 mil mortes desde dezembro de 2006, de acordo com números oficiais.