Pelo menos 20 mortos e 24 feridos em incêndio numa fábrica de roupa no Egito

Um incêndio numa fábrica de vestuário perto da capital do Egito provocou esta quinta-feira pelo menos 20 mortos e 24 feridos, disseram fontes oficiais.

De acordo com um comunicado do Governo, ainda não se conhecem as causas do fogo que destruiu o edifício de quatro andares da fábrica de Obour, nos arredores do Cairo.

Os bombeiros enviaram para o local 15 veículos de combate às chamas e várias ambulâncias estiveram envolvidas no transporte de feridos para os hospitais da capital do país.

O comunicado acrescenta que os especialistas estão no local para apurarem se o fogo afetou os edifícios vizinhos à fábrica.