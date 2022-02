Pelo menos 20 mortos em queda de autocarro num precipício no Peru

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas na queda de um autocarro num precipício de 100 metros de profundidade numa zona rural da província de Pataz, no norte do Peru.

Segundo o Departamento Regional de Saúde e a agência de notícias Andina, o acidente ocorreu na tarde de quarta-feira num setor da estrada conhecido como Culebrilla, entre as cidades andinas de Tayabamba e Huancaspata.

O autocarro fazia um percurso entre o distrito de Tayabamba e a cidade de Trujilo, a capital de La Libertad, situada a cerca de 340 quilómetros de distância, na costa peruana.

Os meios de comunicação locais relataram que a estrada estava em mau estado e cheia de lama, pelo que é colocada a hipótese de o condutor ter perdido o controlo do veículo.

As pessoas que vivem nas proximidades ajudaram no resgate das vítimas e os feridos foram transportados para os hospitais mais próximos.

O acidente está a ser investigado pela Polícia Nacional e pelo Ministério Público, cujos representantes já chegaram ao local.

Embora acidentes deste tipo tenham diminuído no Peru devido às restrições impostas para combater a pandemia de covid-19, com a reativação das atividades económicas, vários incidentes foram novamente registados em várias partes do país.

Até antes da emergência sanitária, os acidentes com múltiplas vítimas eram comuns, causados principalmente pelo mau estado das estradas e da frota automóvel, pela geografia agreste dos Andes e pela imprudência dos condutores.