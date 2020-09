Pelo menos 20 mortos em queda de avião militar na Ucrânia

JN Hoje às 20:32, atualizado às 20:39 Facebook

Um avião militar ucraniano caiu na cidade de Chuhuiv, região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, perto da fronteira russa. Pelo menos 20 pessoas morreram.

De acordo com a agência de notícias ucraniana "Unian", a aeronave seguia com militares da Universidade da Força Aérea Kharkiv e realizava um voo de treino, quando se despenhou, na zona de Chihuiv, cerca das 20.50 horas locais (18.50 horas em Portugal continental).

Segundo um comunicado do ministério do Interior ucraniano, pelo menos 20 pessoas morreram e duas sobreviveram, com queimaduras graves em 90% do corpo. O avião transportava 24 pessoas, entre passageiros e tripulantes, não havendo ainda informações quanto aos restantes dois ocupantes.