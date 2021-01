Pelo menos 21 civis foram mortos "selvaticamente" na RDCongo

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

Pelo menos 21 civis foram mortos "selvaticamente" num novo massacre atribuído a combatentes do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF) no setor Rwenzori do leste da República Democrática do Congo (RDCongo), disseram as Nações Unidas e fontes locais.

"Diz-se que o inimigo veio em direção ao rio Kabembeu, o balanço provisório indica 21 civis mortos" de uma forma "selvagem", em Mwenda, na província do Norte, afirmou uma fonte da Missão das Nações Unidas na RDCongo (Monusco) à agência France-Presse.

"O ADF matou, acabamos de perder 22 pessoas (...) incluindo 10 mulheres", disse Donat Kibwana, administrador do território do Beni.

O balanço do massacre foi confirmado também por um líder da sociedade civil na região de Rwenzori, Paluku Batoleni, que adiantou que o seu gabinete foi "demolido" pelos atacantes.

"A população não tem onde se refugiar", dado que os locais onde se escondiam durante os ataques anteriores estão desertos, porque os seus proprietários também "fugiram", referiu Muvunga Kimwele, chefe da aldeia de Mwenda, à agência de notícias francesa.

Mwenda é uma aldeia localizada a cerca de nove quilómetros de Mutwanga, cidade principal do setor Rwenzori, uma área que alberga o Parque Virunga, uma joia natural, turística e ameaçada de extinção.

Historicamente, os elementos do ADF são rebeldes muçulmanos ugandeses que vivem no leste da RDCongo desde 1995. Há anos que não atacam o vizinho Uganda, mas têm cometido regularmente massacres, desde outubro de 2014 na região de Beni, matando mais de mil pessoas.

Este é o grupo armado mais mortífero, entre dezenas ainda ativos, na região de Kivu e no sul do Ituri, onde está a tentar atravessar a fronteira para o Kivu Norte.

As operações militares "de grande escala" não conseguiram por fim aos combatentes armados, que agora operam em pequenos grupos móveis, de acordo com um recente relatório de peritos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Desde o fim de novembro de 2020, os ataques do ADF têm-se deslocado do extremo norte (Oïcha-Mbau-Beni) para o sudeste, no setor Rwenzori.

O último grande ataque nesta área ocorreu durante a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, e matou pelo menos 25 civis.

Desde meados de dezembro de 2020, pelo menos 62 pessoas foram massacradas no setor Rwenzori.