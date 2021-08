Pelo menos 21 mortos e 50 desaparecidos em naufrágio no Bangladesh

JN/Agências Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 21 pessoas morreram e 50 estão dadas como desaparecidas, na sequência de um naufrágio na sexta-feira de um barco de passageiros, no ​​​​​​​Bangladesh, disseram as autoridades.

O naufrágio ocorreu na área de Bijoynagar, no distrito de Brahmanbaria, a cerca de 80 quilómetros a leste da capital do país, Daka, disse por telefone um responsável da polícia local Imranul Islam.

As equipas de socorro recuperaram pelo menos 21 corpos, enquanto sobreviventes disseram que cerca de 100 pessoas estavam a bordo, acrescentou. De acordo com meios de comunicação social locais, cerca de meia centena de pessoas foi dada como desaparecida.

Uma testemunha disse que dois cargueiros atingiram o barco, que afundou rapidamente, noticiou o jornal "The Daily Star". "Estava a pastar gado na margem do lago. Ouvi um barulho alto e vi os cargueiros a baterem no barco de passageiros e este a afundar-se rapidamente", disse Nurul Amin ao jornal.

Situado no delta fluvial do mundo, o Bangladesh recorre muito ao transporte marítimo para pessoas e mercadorias, mas os acidentes são frequentes devido ao não cumprimento das regras de segurança e de operações não autorizadas.