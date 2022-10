Pelo menos 25 mortos em acidente com autocarro na Índia

JN/Agências Hoje às 09:02 Facebook

Um autocarro no norte da Índia caiu num desfiladeiro e causou pelo menos 25 mortos e 20 feridos, informaram, esta terça-feira, as autoridades.

A polícia disse à agência de notícias "Press Trust" que havia 45 a 50 pessoas a bordo do autocarro, que participavam numa festa de casamento, quando o veículo caiu na terça-feira à noite num desfiladeiro no distrito de Pauri, no estado de Uttarakhand.

A polícia estatal e a força de resposta a catástrofes ocorreram ao local.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que toda a assistência possível será dada às pessoas afetadas e que as operações de salvamento ainda estão em curso.