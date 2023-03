Pelo menos 27 mortos e quatro mil feridos em festejos de festival do fogo no Irão

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de quatro mil ficaram feridas em acidentes registados durante a celebração do tradicional festival iraniano de fogo "Chaharshanbe Suri", afirmaram as autoridades locais.

Segundo o diretor da Organização Nacional iraniana de Emergências Médicas, Jafar Miadfar, 222 pessoas perderam um braço ou uma perna durante este festival milenar que é celebrado com saltos e danças ao redor de fogueiras, além de petardos e fogos-de-artifício, celebrado na última quarta-feira antes do final do Ano Novo persa, a 21 de março.

A maioria dos 4095 feridos sofreu queimaduras por fogo ou fogos-de-artifício e 278 do total foram hospitalizados.

Todos os anos, as autoridades iranianas lançam campanhas de consciencialização pública para alertar para os perigos dos fogos-de-artifício e outros dispositivos a propósito do "Chaharshanbe Suri". A festa tem raízes zoroastrianas, a religião que dominava o Irão antes da chegada do Islão, e remonta a cerca de 1700 anos antes de Cristo.

O seu caráter pré-islâmico tem sido motivo para a desaprovação dos festejos pelos líderes da República Islâmica que, no entanto, não conseguiram impedir as celebrações ou o uso de dispositivos perigosos e incendiários.

Também este ano, jovens iranianos aproveitaram os festejos para reavivar os protestos desencadeados em setembro pela morte da jovem curda Masha Amini, após ter sido detida pela chamada polícia da moralidade por alegadamente usar de forma inadequada o véu islâmico ('hijad').