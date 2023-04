Pelo menos 27 mortos por consumo de álcool adulterado na Índia

JN/Agências Hoje às 12:02 Facebook

Pelo menos 27 pessoas morreram devido ao consumo de álcool adulterado no estado indiano de Bihar, no leste do país, onde vigora a proibição total de venda de bebidas alcoólicas desde 2016, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

A polícia indiana registou 27 mortes no distrito de Champaran Leste, nove casos estão sob avaliação e pelo menos 20 pessoas estão internadas em estado grave.

As forças de segurança detiveram 174 pessoas no decorrer das investigações e foram tomadas medidas disciplinares contra vários indivíduos.

As autoridades apreenderam mais de 1700 litros de bebidas alcoólicas caseiras e 2200 litros de produtos químicos utilizados no fabrico das bebidas, cujo consumo continua a ser frequente apesar da proibição em vigor.

Centenas de pessoas morrem todos os anos na Índia por consumirem álcool adulterado, mais barato do que o álcool produzido comercialmente, mas que pode muitas vezes levar a envenenamento.

Dos estimados cinco mil milhões de litros de álcool consumidos anualmente no país, cerca de 40% são produzidos ilegalmente, de acordo com a Associação Internacional do Vinho e das Bebidas Espirituosas da Índia.

As bebidas alcoólicas ilegais são frequentemente adulteradas com metanol para aumentar o teor alcoólico. Se ingerido, o metanol pode causar cegueira, danos hepáticos e morte.