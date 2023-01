Pelo menos 28 mortos em atentado a mesquista no Paquistão

JN com Lusa Hoje às 10:37 Facebook

Pelo menos 28 pessoas morreram e 150 ficaram feridas num atentado numa mesquita no Paquistão.

A explosão aconteceu quando a mesquita estava cheia de fiéis e mais de 150 pessoas ficaram feridas, de acordo com a BBC. Uma parte do edifício foi destruída e as autoridades dizem que as pessoas estão soterradas nos escombros. Várias pessoas foram levadas para hospitais locais. De acordo com as autoridades do Paquistão, a maioria das vítimas do ataque à mesquita são polícias.

Até ao momento, o atentado durante as orações da tarde em Peshawar, província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, não foi reivindicado.

Zafar Khan, um oficial da polícia local, disse à Associated Press que os socorristas estão a tentar retirar os feridos do local para os transportarem para um hospital situado perto da mesquita. A mesma fonte referiu que aparentemente se tratou de um ataque de um bombista suicida, mas frisou que as investigações ainda decorrem. Zafar Khan acrescentou que "grande parte dos feridos" encontra-se em estado considerado grave, temendo-se que o número de mortos possa vir a aumentar.

O ataque foi condenado pelo primeiro-ministro paquistanês Shebaz Sharif. Em comunicado, Sharif disse que os responsáveis pelo incidente "não têm nada a ver com o Islão" e que "toda a nação está unida contra a ameaça do terrorismo".

Apesar de o atentado não ter sido reivindicado, as suspeitas das autoridades recaem sobre os talibã paquistaneses, que têm levado a cabo ataques semelhantes. Os talibãs do Paquistão, conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan ou pela sigla TTP, são um grupo distinto dos talibã que controlam atualmente o Afeganistão. O TTP está ativo no Paquistão há mais de 15 anos.

Na capital, a segurança em todos os pontos de entrada e saída da cidade foi reforçada.