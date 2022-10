Pelo menos 429 crianças morreram na guerra, revelam as autoridades ucranianas

JN/Agências Hoje às 11:49 Facebook

Pelo menos 429 crianças morreram na Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, e mais de 800 ficaram feridas, revelou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da Ucrânia.

De acordo com dados oficiais publicados pelos procuradores de tribunais de menores na rede social Telegram, até ao momento 429 crianças foram mortas em diferentes ataques em todo o país, especialmente nas regiões do leste da Ucrânia, as mais afetadas pelos ataques russos.

Além disso, mais de 817 sofreram ferimentos de vários tipos e precisaram de assistência médica.

Esses números não são definitivos, pois os procuradores continuam a trabalhar para estabelecer o número de vítimas infantis em locais onde há combate, nos territórios ocupados temporariamente pelos russos e naqueles que já foram libertados pelo Exército ucraniano.

Devido aos bombardeamentos e ataques das forças armadas da Federação Russa, 2663 instituições de ensino em toda a Ucrânia sofreram danos e cerca de 326 destas foram completamente destruídas, segundo as mesmas fontes.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).