Pelo menos 47 pessoas podem ter morrido em tentativa de travessia de África para Canárias

Pelo menos 47 pessoas poderão ter morrido quando tentavam chegar a território europeu numa embarcação, que acabou socorrida ao largo da Mauritânia, com sete migrantes resgatados com vida, revelou um dirigente da Organizaçao Internacional das Migrações (OIM).

Nicolas Hochart, da OIM, disse em telefonema com a AFP que a embarcação tinha partido "segundo toda a verosimilhança" da região de El Aiune, no Sara Ocidental, em 03 de agosto, com destino às Canárias, Espanha, mas teve uma avaria de motor e andou à deriva cerca de duas semanas, antes de ser detetada na segunda-feira pela guarda costeira mauritana, ao largo de Nouadhibou.

À partida, estavam 54 pessoas a bordo, entre os quais duas crianças com menos de três anos e uma adolescente, que estão desaparecidas, adiantou Hochart, com base nos testemunhos dos resgatados, recolhidos pela OIM. O grupo era composto por pessoas da África Ocidental, adiantou, sem mais detalhes.

"A viagem, se tudo correr bem, leva alguns dias, no máximo (...). A partir do momento em que o motor fica com problemas, ficaram sem reservas" de água e alimentos, sublinhou.

Este itinerário, da costa ocidental de África para as Canárias, porta de entrada na Europa, pelo Atlântico, é uma das vias privilegiadas usadas todos os anos pelos milhares de migrantes africanos, com recurso a embarcações frágeis.

O trajeto é muito perigoso. Cerca de 300 pessoas, pelo menos, morreram ou foram dadas como desaparecidas desde o início de 2021, nesta 'rota atlântica', disse Hochart.