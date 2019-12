Pelo menos 58 mortos em naufrágio de embarcação ao largo da Mauritânia

Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 58 migrantes morreram quando o barco que as transportava se virou ao largo da costa da Mauritânia, anunciou a Organização Internacional para as Migrações.

Laura Lungarotti, que lidera a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na Mauritânia, referiu na rede social Twitter que entre as vítimas mortais estão mulheres e crianças.

"Até ao momento estão confirmados 57 mortos e as operações estão a decorrer. Entre as vítimas estão mulheres e crianças", frisou na quarta-feira à noite. Esta quinta-feira de manhã, Laura Lungarotti atualizou os números e disse que são 58 as vítimas mortais.

Segundo a mesma fonte, a OIM está a trabalhar com as autoridades da Mauritânia para prestar assistência às pessoas resgatadas.

"Oitenta e três migrantes da Gâmbia sobreviveram ao naufrágio e estamos a trabalhar para lhes prestar ajuda e os necessários cuidados médicos", disse.

Safa Msehli, porta-voz da agência de migrações das Nações Unidas, explicou que os sobreviventes informaram a OIM que a embarcação partiu da Gâmbia com cerca de 150 migrantes a bordo.