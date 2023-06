Pelo menos cinco mortos e oito feridos em tiroteio no Equador

JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

Pelo menos cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas este domingo quando três homens entraram aos disparos numa casa em Guayaquil, uma das cidades mais atingidas pelo crime e tráfico de drogas no Equador, informou a polícia.

Segundo testemunhas, três homens chegaram numa motocicleta ao local, na zona sul da cidade situada na região de Isla Trinitaria, e entraram na casa onde "dispararam vários tiros".

Até agora, contámos cinco mortos e oito feridos", disse o coronel da polícia Fabary Montalvo em declarações a jornalistas, adiantando que um dos mortos foi um polícia que foi baleado.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador vive a pior escalada de violência da sua história recente, com a criminalidade relacionada com drogas a quase fazer duplicar a taxa de homicídios entre 2021 e 2022, passando de 14 para 25 por 100.000 habitantes.

As autoridades atribuem a violência a conflitos entre gangues e cartéis pelo controle das rotas de tráfico ao longo do Pacífico, um corredor estratégico para a entrega de drogas aos Estados Unidos da América e à Europa.